Cildi erken yaşlandıran alışkanlıklar ortaya çıktı

Cildinizin sağlıklı ve genç kalması için yapmanız ve yapmamanız gereken bazı şeyler vardır. Öncelikle, cildinize zarar verebilecek bazı uygulamalardan kaçınmalısınız. Bunlar arasında çok fazla şeker tüketmek, sıcak su veya buharla cildinizi temizlemek, fast food yemek ve sivilcelerinizi sıkmak sayılabilir.

Şeker, cildinizin yaşlanma sürecini hızlandırır ve kırışıklıklara neden olur. Bu yüzden şeker ihtiyacınızı meyve ve doğal gıdalardan karşılamaya çalışın. Sıcak su veya buhar, cildinizde gözenekleri açar, tahriş ve kızarıklık oluşturur. Bu yüzden cildinizi ılık suyla yıkayın ve nemlendirin. Fast food, cildiniz için zararlı olan trans yağlar, doymuş yağlar, gıda boyaları, kimyasallar, tuz ve şeker içerir. Bu da cildinizde akne, kuruluk ve kırışıklık gibi sorunlara yol açar. Bu yüzden fast food yerine sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

Sivilcelerinizi sıkmak, enfeksiyonun yayılmasına ve cilt lekelerine neden olur. Bu yüzden sivilcelerinize dokunmayın ve uygun bir bakım veya tedavi yöntemi uygulayın.

Cildinizin nem dengesini korumak için nazikçe peeling yapabilirsiniz. Ancak cildiniz kuru ve pullanıyorsa peeling yapmaktan kaçının.