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Cildinize iyi gelen 3 besin

Hemen herkes cildinin bakımlı olmasını ister. Bu nedenle kimileri hekime danışır, kimileri ise doğanın mucizelerinde çare arar. İşte o mucizelerden biri. Bakın hangi besinler cildin sağlıklı kılıyor…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:36
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Cildinize iyi gelen besinler hangileridir?

Cildinize iyi gelen 3 besin
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Cilt sorunlarına iyi gelen besinler şunlar:


Portakal suyu:
Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılar. İçindeki potasyum vücudun su dengesini korur; cildin kurumasını, kırışıklıkların meydana gelmesi önler.

Portakal yağı:
Susam yağıyla karıştırılarak kullanıldığında iyi bir cilt yağı elde edilir. Ayrıca; selülitli bölgelere portakal yağıyla masaj yapılması tavsiye edilir

Acı pul biber:
Portakaldan 3 kat daha fazla oranda C vitamini içerir. Capsantin adlı kimyasal madde zona hastalığının neden olduğu ağrıları dindirmek için yapılan kremlerde kullanılır.

Papatya:
Bitkisel yağ ve kimyasallar içerir. Çay olarak içildiğinde sindirime yardımcı olur, karın ağrılarını dindirir. Sıcak bir banyonun ardından hazırlanacak papatya çayı torbaları, egzamanın neden olduğu kaşıntı ve yanmaları alır.
 

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