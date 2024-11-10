Çıldır Gölü'nde balıkçılardan Ata’ya saygı

Çıldır Gölü'ndeki balıkçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde teknelerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 10 Kasım nedeniyle yanlarına Atatürk posteri ve Türk bayrağı alan balıkçılar, tekneleri ile açıldıkları gölde saygı duruşunda bulundu. Köydeki çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini Çıldır Gölü kenarında şiirler okuyarak andı.

Turgay Şirin, "Bugün duygulandığımız bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. 10 Kasım nedeniyle arkadaşlarımızla Çıldır Gölü üzerinde tekneyle açıldığımız gölde poster ve bayrak açarak anma etkinliği düzenlendik." dedi.

Milli güreşçi Zeki Bayraktar ise "Bize onurlu yaşamayı bağışlayan Atatürk'ümüzü onurla şerefle andık. Atatürk bağımsızlık demek, Atatürk çağdaşlık demek, Atatürk bilim demek. Atatürk sayesinde ülkemin bayrağını dünyaya ve Avrupa'da dalgalandırdım. Onun bayrağını göğsümüzde taşımaktan onur ve şeref duyuyoruz." şeklinde konuştu.