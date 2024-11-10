Çıldır Gölü'nde balıkçılardan Ata’ya saygı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çıldır Gölü'nde balıkçılardan Ata’ya saygı

Çıldır Gölü'ndeki balıkçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde teknelerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.D

Çıldır Gölü'ndeki balıkçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde teknelerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 10 Kasım nedeniyle yanlarına Atatürk posteri ve Türk bayrağı alan balıkçılar, tekneleri ile açıldıkları gölde saygı duruşunda bulundu. Köydeki çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini Çıldır Gölü kenarında şiirler okuyarak andı.

cildir-golunde-balikcilardan-ataya-say-415334-122451.jpg

Turgay Şirin, "Bugün duygulandığımız bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. 10 Kasım nedeniyle arkadaşlarımızla Çıldır Gölü üzerinde tekneyle açıldığımız gölde poster ve bayrak açarak anma etkinliği düzenlendik." dedi.

cildir-golunde-balikcilardan-ataya-say-415335-122451.jpg

Milli güreşçi Zeki Bayraktar ise "Bize onurlu yaşamayı bağışlayan Atatürk'ümüzü onurla şerefle andık. Atatürk bağımsızlık demek, Atatürk çağdaşlık demek, Atatürk bilim demek. Atatürk sayesinde ülkemin bayrağını dünyaya ve Avrupa'da dalgalandırdım. Onun bayrağını göğsümüzde taşımaktan onur ve şeref duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Son Haberler
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
AKP’li belediyeden skandal Atatürk posteri. Büyük tepki topladı
AKP’li belediyeden skandal Atatürk posteri. Büyük tepki topladı