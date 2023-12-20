Çileğin o yararlarını bilseydiniz daha çok yerdiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Çileğin o yararlarını bilseydiniz daha çok yerdiniz
Çileğin yararlı olduğunu bilmeyen yok. Peki, hepsini biliyor musunuz? İşte Çileğin çok az bilinen yararları…

Çilek tatlı ihtiyacını karşılarken şeker oranı da çok yüksek olmayan bir meyve. İçeriğinde çok miktarda fosfor ve demir bulunuyor. Alerjiniz yoksa rahatlıkla tüketebilir tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz...

NELERE İYİ GELİYOR

Sigara dumanının etkilerini en aza indiriyor. Sigara içilen yerlerde gün boyunca iki çilek yemeniz uygun görülüyor.

Çocuk felci ile ağız ya da deri yaralarına yol açan virüsleri ortadan kaldırıyor.

Kansere yakalanma riskini indirgiyor.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını gideriyor.

Safra kesesi hastalıklarına iyi gelebiliyor.

Yüksek ateşi düşürüyor

Diş eti rahatsızlıklarını önlüyor, diş taşlarını yok ediyor.

Sakinleştirici bir etkisi var...

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