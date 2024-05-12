Çilek köyünde hasat başladı

Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çileğin hasadı aralık ayına kadar sürecek. 13 bin dekar alanda yetiştirilen bu çilek türünden 35 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçiler tarafından toplanan çilek, tarlada 35-40 lira arasında alıcı buluyor.

Çilek, bölgenin tek geçim kaynağı haline gelmiş durumda ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlük 700 lira kazanan kadın işçiler, çileği tarlada topluyorlar. Ancak, çileğin fiyatı çiftçileri memnun etmiyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek fiyatlarının bölge çiftçilerini tatmin etmediğini belirtti. Fiyatlar, hasadın başladığı mayıs ayında 40-50 TL civarındayken, çileğin bollaştığı dönemlerde 25 TL'ye kadar düşebiliyor. Çiftçiler, özellikle ağustos sonrası dönemlerde daha yüksek fiyatlarla çilek satışı yaparak daha fazla kazanç elde ediyorlar.

Bölgede yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun büyük bir kısmı, 11 bin dekarlık alanıyla Kurşunlu Mahallesi'nde yapılıyor. Toplamda 35-40 bin ton arasında bir rekolte bekleniyor. Bu da bölge ekonomisine yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL civarında bir katkı sağlıyor. Çelik, çilek üretiminin bölgedeki yaklaşık 500 çiftçi tarafından yapıldığını ve etraftaki köylerle birlikte toplamda 800 çiftçinin çilek üretimiyle uğraştığını ifade etti.

İnegöl çilekleri, Avrupa, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Ancak, soğutma sistemlerinde yaşanan sıkıntılar ve hal kapasitesinin yetersiz olması gibi sorunlar ihracatı kısıtlayabiliyor. Bu nedenle, bölgedeki çiftçiler daha fazla ülkeye ihracat yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar.