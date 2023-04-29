Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?

Yaz ayları yavaş yavaş gelirken çilekler de tezgahlarda yerini almaya başladı. Çilek toprakta yetişen bir meyve olduğundan çileği doğru yıkanması da çok önemli. Peki, çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?

Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?

Toprakta yetişen çilek doğru şekilde yıkanmadığı taktirde yarardan çok sağlığa zarar verebilir. Çileğin nasıl yıkanması gerektiğine dair püf noktaları sizler için derledik. Peki, çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?

Uzmanlar internette dolaşan çilek yıkama görüntülerine karşı uyarıyor. Peki, çilek nasıl yıkanmalıdır? İşte çileğin nasıl yıkanacağına dair tüm püf noktaları sizler için derledik..

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ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR? ÇİLEĞİ NASIL YIKAMALIYIZ?

- Serada ve bahçede yetişen çilekleri market ve pazara gelene kadar birçok şeyle temas etmektedir. Bütün sebze ve meyveler içinde geçerli olan bir durum olduğu için mutlaka yemeden önce sebze ve meyveleri dikkatli bir şekilde mikroplardan ve kirden arındırmak gerekiyor.

- Satın aldığınız çilekleri hemen eve gelir gelmez lavaboda bir kabın ya da süzgecin içine koyarak bol suyla durulamaktır.

- Çilekleri tek tek elinize alıp soğuk suyla musluğun altında ayrıntılı bir şekilde bakterilerden ve mikroplardan arındırabilirsiniz.

- Marketten satın alınan çileklerin haşerelerden ve virüslerden korumak için zirai ilaçlardan pestisit püskürtülmektedir. Çocuklarınıza yedirmeden önce bu kimyasal ilaçlardan arındırmanız oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçer. Bunun için bir kabın içini su ile doldurun. Yaklaşık 1 çay bardağı sirke ekleyin ve karışımı güzelce karıştırın. Daha sonra çilekleri içine koyup bütün kalıntıların gitmesi için biraz bekletin. Beklettikten sonra tek tek soğuk suyla yıkayın ve kuruması için bir kenara alın.

- Bir diğer etkili ve işe yarayan yöntemlerden biri de çilekleri kabartma tozu ile temizlemektir. Evde sirke bulamadınız ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız bir kabın içerisine su koyun ve içne 1 çay kabartma tozu koyun çözülene kadar karıştırın.

- Çileklerin temizlenmesinde ve çileğin üstündeki yer alan meyve sineği larvalarından arındırmak için en etkili yöntemlerden biri tuzlu ile temizleme yöntemidir.

- Çilek temizliğinde en önemli noktalardan biri de el temizliğidir. Çilekleri yıkamadan önce ve yıkadıktan sonra mutlaka ellerinizi güzelce yıkayın. Bu durum yıkayacağınız bütün sebze ve meyveler içinde geçerlidir.

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