Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray Samsunspor’u konuk etti.

Maça Leroy Sane’nin golüyle hızlı başlayan Galatasaray, yine Alman yıldızın sahneye çıkarak hazırladığı pozisyonda Osimhen’in nefis son vuruşuyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Samsunspor ikinci yarının başında Emre Kılınç’ın asistinde topu ağlara gönderen Musaba ile farkı 1’e indirerek geri dönüş için umutlandı.

Son dakikalara kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Emre Kılınç son dakikalarda bir kez daha sahneye çıkarak şansının da yardımıyla skoru eşitlemeyi başardı. Ancak mücadelede son sözü uzatmalarda attığı muhteşem röveşata golüyle Victor Osimhen söyledi ve Galatasaray 3-2’lik skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray iç sahadaki namağlup serisini 26 maça çıkarırken Samsunspor’un ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi ise sona erdi.

Puanını 36'ya yükselten Sarı Kırmızılılar 15. haftada liderlik koltuğunu korudu. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Eyüp, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

GALARASARAY 3-2 SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve maça Samsunspor başladı.

GALATASARAY SANE İLE ÖNE GEÇTİ

8' Torreira ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Leroy Sane sağ çaprazdan net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

21' Abdülkerim'in ceza sahasına yaptığı ortada Osimhen topa kafayı vurdu. Kaleci Okan topu köşeden çeldi. İkinci topu kovalayam Osimhen bu kez geriden gelen Sane'yi gördü. Ancak Sane'nin şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR TEHLİKE YARATTI

26' Musaba'nın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içerisine çevrilen topu son anda Uğurcan Çakır iki hamlede sahip olarak mutlak gol pozisyonunu önledi.

SANE HAZIRLADI, OSIMHEN BİTİRDİ

29' Orta saha yakınlarında topla buluşan Leroy Sane, Tomasson'u arkasında bırakıp takımı hızlı atağa çıkardı. Önündeki geniş alandan yararlanarak ceza sahasına kadar topu süren Sane'nin pasında Osimhen kaleciyle karşı karşıya tek dokunuşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

HOLSE UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

45' Holse'nin uzaktan sert şutunda Uğurcan üzerine gelen topta hata yapmadı.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

45+3' Kazımcan'ın sol kanattan ceza sahası dışına çevirdiği topu önce kontol eden Sane ardından şutunda isabet bulamadı. Top direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-0 SAMSUNSPOR

İKİNCİ YARIYA İKİ TAKIM DA DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

46' İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişiklikleriyle başladı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Arda Ünyay oyuna girerken Samsunspor'da Eyüp yerini Ntcham'a bıraktı.

UĞURCAN NTCHAM'A GOL İZNİ VERMEDİ

51' Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

SAMSUNSPOR KORNERDEN GOLE YAKLAŞTI

52' Zeki Yavru kornerden direkt kaleyi düşündü. Uğurcan Çakır son anda topun kaleye girmesine engel oldu.

SAMSUNSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

55' Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde kale önüne çevirdiği topa Musaba kafayla dokunarak golü kaydetti. Samsunspor farkı 1'e indirdi.

SAMSUNSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

80' Samsunspor'un tehlikeli atağında; ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda savunma araya girdi. İkinci pozisyonda seken topu önünde bulan Tomasson değerlendirmek istedi. Ancak şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

88' Emre Kılınç'ın şutunda defanstan seken top, Uğurcan'ın üzerinden ağlarla buluştu. Samsunspor eşitliği yakaladı.

GALATASARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ

90+3' Victor Osimhen, muhteşem bir röveşata golüyle Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.