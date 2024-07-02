Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi

Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak Avusturya maçı öncesi Türk taraftarlar yine şov yaptı.

Türk taraftarların gözü kulağı bu akşam yapılacak EURO 2024 A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya ile karşılaşmasında olacak.

Zorlu mücadele öncesinde Türk taraftarların heyecanı Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu’nda düzenlenen büyük bir yürüyüşle zirveye ulaştı.

Binlerce Türk taraftarın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve marşlarla donatılan kalabalık, milli takıma olan inanç ve desteğini coşkuyla ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar arasında Azerbaycan ve Filistin bayrakları da dikkat çekti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yolu tamamlayarak, maçın oynanacağı Leipzig Stadı’na vardı.

Stadyuma doğru ilerleyen taraftar topluluğuna, çevre binalardaki vatandaşlar da ay-yıldızlı bayraklar sallayarak eşlik etti ve milli takıma desteklerini gösterdi.

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-4.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-5.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-6.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-7.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-8.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-9.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-10.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-11.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-12.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-1.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-2.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05-3.jpeg

whatsapp-image-2024-07-02-at-20-05-05.jpeg

İlgili Haberler
Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşırdı. Bir anda başladı
Son Haberler
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu Gündem
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu
Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi Gündem
Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti Yerel Haberler
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı Gündem
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Yerel Haberler
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü