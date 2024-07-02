Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi

Türk taraftarların gözü kulağı bu akşam yapılacak EURO 2024 A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya ile karşılaşmasında olacak.

Zorlu mücadele öncesinde Türk taraftarların heyecanı Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu’nda düzenlenen büyük bir yürüyüşle zirveye ulaştı.

Binlerce Türk taraftarın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve marşlarla donatılan kalabalık, milli takıma olan inanç ve desteğini coşkuyla ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar arasında Azerbaycan ve Filistin bayrakları da dikkat çekti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yolu tamamlayarak, maçın oynanacağı Leipzig Stadı’na vardı.

Stadyuma doğru ilerleyen taraftar topluluğuna, çevre binalardaki vatandaşlar da ay-yıldızlı bayraklar sallayarak eşlik etti ve milli takıma desteklerini gösterdi.