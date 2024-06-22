Çılgın Türkler maç öncesi Almanya'yı bu hale getirdi. Polis bile korkusundan çekildi

EURO 2024’teki ikinci maçımızda millilerimiz Portekiz ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

Dormund’daki Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

3 puanı bulunan iki takımın karşılaştığı mücadeleyi kazanan taraf grubu lider bitirmek için büyük bir avantaj sağlayacak.

ÇILGIN TÜRKLER DORTMUND'U İNLETTİ

Bu kritik maçta Ay-yıldızlılara destek olmak isteyen on binlerce Türk futbolsever Dortmund'a akın etti.

Meydanda toplanan taraftarlar Dormund’u Türkiye diye inletti. Şehir adeta kırmızı beyaza boyandı.

POLİS KORKUSUNDAN GERİ ÇEKİLDİ

Sarı duvar ve tutkulu taraftarları ile tanınan Dormund’da taraftarlarımızın bu performansı Almanları şaşkına uğrattı.

Hayatlarında ilk kez böyle coşkulu bir kalabalık gören Alman polisleri korkularından geri çekildi.