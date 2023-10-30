Çiller ve çıban kabus olmaktan çıkıyor. Mucize ot korkulu rüyaları böyle temizliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

MUCİZE OT ABDESTBOZAN, CİLDİ BÖYLE TEMİZLİYOR

Cilt üzerinde, özellikle çillerin temizlenmesinde etkilidir.

Kök kısımları çıban üzerinde etkilidir.

ABDESTBOZAN OTU NEDİR?

Abdestbozan otu Latince adı Pimpinella saxifraga olan bu şifalı bitki, kuru ve kireçli topraklarda daha çok nemli yerlerde yetişir.

Çayırlarda, çalılıklar arasında ve ormanlarda, kıyı şeritlerinde ve yol kenarlarında, dere kenarlarında, yamaçlarda ve otlaklarda mutlaka vardır.

ABDESTBOZAN OTUNUN FAYDALARI



- Bağırsak gazlarını giderir.

- İdrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Mideyi kuvvetlendirir, yanmasını önler.

- Göğüs ve baş ağrılarını giderir.

- Vücuda dinçlik verir.

- Gargara şeklinde kullanılması ses kısıklığına ve boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bademcik şişlerini indirir.

- Burun kanamalarını keser.

- Kökü çiğnendiğinde ağrıyan dişe iyi geldiği bilinir.

- Cilt üzerinde, özellikle çillerin temizlenmesinde etkilidir. Kök kısımları çıban üzerinde etkilidir.

- Emziren Annelerde süt akışını uyarır.

- Ayrıca astım ve ödemde kullanılmıştır.

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Kökünden yapılan çay birer saat ara ile bir kaşık olmak üzere on iki kaşık içilir.