Cilt bakımına destek olan vitaminler ortaya çıktı

Cilt bakımında vitaminlerin rolü çok büyüktür. Cildinizin nemli, esnek ve canlı kalması için hangi vitaminlere ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz? İşte cildinize faydalı olan vitaminler ve özellikleri…

B Vitamini: Cilt nemlendiricilerinde ve kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan B vitamini, cildin su tutma kapasitesini arttırır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan görevi görerek cildi serbest radikallerden korur.

E Vitamini: Cilt yaşlanmasını önlemek ve genetik faktörleri etkisiz hale getirmek için gereken vitamindir. E vitamini içeren gıdaların yanında, retinoik asit içeren kozmetik ürünlerinin de kullanılması cilt yenilenmesini hızlandırır. Ancak bu ürünleri kullanırken cildi tahriş etmemeye dikkat etmek gerekir.

C Vitamini: Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan ve cilt hücrelerinin kollajen üretimini sağlayan vitamindir. C vitamini alımına özellikle beslenme yoluyla özen göstermek cilt sağlığı için çok önemlidir.

YAŞLANMA KARŞITI ETKİLİ ÜRÜNLER

Polifenoller: Yeşil çayda bulunan polifenoller, C ve E vitamininden daha güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Ayrıca saç toniklerinde de erkek tipi saç dökülmesini önlemek için kullanılır.

Asitler: Meyve asitleri olarak da bilinen bu asitlerin en yaygın olanı glikolik asittir. Glikolik asit cildin nem dengesini sağlar, kollajen üretimini arttırır ve cildi ölü hücrelerden arındırır.

Bitkisel Ürünler: Flavonoidler ve ginklo biloba ekstresi gibi bitkisel ürünler, serbest radikallerin neden olduğu yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca soya fasulyesi, mercimek ve kırmızı şarap gibi gıdalarda da bulunur. Bazı yaşlanma karşıtı ilaçların içeriğinde de yer alır.