Cilt hastalıkları bulaşıcı enfeksiyona dönüşüyor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, çöp toplama alanlarında çalışanları uyararak, korunma kıyafet ve izole alanları önerisinde bulundu.

Hem çöp toplayıcılarda hem de geri dönüşümde çalışan kişilerde en sık karşılaştıkları tablonun genellikle enfeksiyon hastalıkları olduğunu ifade eden Dr. Aktaş, "Özellikle eldiven, koruyucu ekipman olmadan koruması bir şekilde temas varsa enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar olabiliyor. Özelliklede bakteriyel enfeksiyonlarda daha çok karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyonlar evdeki başka kişilere de bulaşabiliyor bu anlamıyla da önemli" dedi.

“DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR”

Dr. Aktaş, "Koruyucu ekipmanla çalışılması gerekiyor fakat çalışılmadığı taktirde herhangi bir enfeksiyon durumunda hekime başvurarak bulaşıcılığın önüne geçilmesi için tedaviye alınması gerekiyor. Bizim için en önemli karşılaştığımız tablolardan bir tanesi, bunun dışında çöp toplayıcıları çöpe atılmış kesici, delici aletlere bağlı yaralanmalar, bu yaralanmalar açık hale geldiğinde üreyen enfeksiyon tabloları ortaya çıkabiliyor. Bilinçsiz bir şekilde çöplere atılmış evsel atıkların içerisindeki bazı kimyasallara bağlı pil veya farklı kimyasal atığa karşı alerjik reaksiyonlar gerçekleşebiliyor. Kimyasal yanıklar gelişebileceği için bu anlamda da çok dikkat edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GÜNEŞ CİLT KANSERİNE NEDEN OLUYOR"

Çöp toplayıcılarının günün büyük kısmını dışarıda geçirdiklerini belirterek, özellikle açık havada güneşli günlerde güneşe bağlı sıkıntılar olan alerjik lekelerde artış, hassas cildi olanlarda deri kanseri gibi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Aktaş, çalışıldıktan sonra hijyen çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gün boyunca kirli malzemelere temas edildiğinde mümkünse çalışma yerinde hijyeni tamamlayarak eve geçilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Aktaş, "Bu mümkün değilse evde izole bir alanda kıyafetler değiştirilip hijyen sağlandıktan sonra ev ortamına girmek daha anlamlı. Burada amacımız ev ortamına girildiğinde bulaşıcı enfeksiyonlarının önüne geçmek, yoksa giderek zincirleme yolunda enfeksiyon vakaları artmış olur. Çöp toplayıcılarının yaş sınırını göremiyoruz, bazen çocuğunu kucağına alıp toplayanlar var ya da küçük çocukların çöp konteynerine girerek çöp topladığını görüyoruz. Bu anlamda yaş sınırı ve hastalık sınırı yok. Çocuklar daha çok korumasızlar, bulaşıcı hastalıklarda daha çok risk taşıyorlar. Bu anlamda bir denetleme mekanizmasının olması gerekiyor" diye konuştu.