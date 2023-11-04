Cilt hastalıklarına birebir. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karahindiba bitkisi; Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarında karahindiba bitkisinden faydalanılabilir.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan otoimmün bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

KARAHİNDİBA OTU NASIL KULLANILIR?

Karahindiba bitkisi yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren bir bitkidir. Mineraller bakımından da zengindir. Yaprakları ve köyü salataların içerisinde kullanılabilir.

Kurutulmuş hali birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.