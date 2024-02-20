Cilt hastalıklarında faydalıdır. Frengide kullanılır. İşte o ot

Sağlıklı beslenmenin gerekliliği gün geçtikçe artarken, şifa kaynağı olan bitkiler de ortaya çıkıyor.

Cilt problemlerine iyi gelen ve sifiliz tedavisinde kullanılan saparna otu tanıtıldı.

Saparna otu nedir?

Zambakgillerden; sarmaşık gibi tırmanan ve dikenli bir gövdesi olan, yeşil renkli çiçek açan, çok senelik bir bitkidir. Yaprakları yürek biçimindedir. Çiçekleri şemsiye şeklindedir. Kökünde tanen ve saponin maddeleri vardır. Çeşitli türleri mevcuttur. Ülkemizde Alman saparnası, Anadolu saparnası yetişir.

Faydaları

Terlemeyi sağlar. Kanda temizlik yapar. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Sifiliz tedavisinde kullanılır.

Frengi nedir?

Frengi olarak da bilinen sifiliz hastalığı; Treponema pallidum isimli bir mikrobun sebep olduğu ve vücudun farklı dokularında zarara yol açan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığın en yaygın bulaşma yolu korumasız cinsel temas olmakla beraber, hastalık, kandan veya hamilelik sırasında anneden çocuğa da geçebilir.

Mucize ot nasıl kullanılır?

İki tatlı kaşığı saparnakökü küçük küçük doğranır ve çaydanlığa koyulur. Üzerine 300-500 ml kaynar su eklenir ve 5-10 dakika ocakta bekletilir. Sonra 5-10 dakika demlenmeye bırakılır ve süzülerek içilir.