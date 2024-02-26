Cilt hastalıklarında kullanılır. Uyuzda faydalıdır. İşte şifa saçan ot

Ersoy Özdem
Cilt hastalıklarında kullanılır. Uyuzda faydalıdır. İşte şifa saçan ot
Cilt hastalıklarında kullanılan ve uyuzda faydalı olan uyuz otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Şifalı otlar, doğal gıdaların giderek daha çok tercih edilmesiyle birlikte ilgi görüyor. Ancak şifalı otların faydalarından yararlanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Uyuz otu, cilt hastalıklarına iyi gelen ve uyuz tedavisinde kullanılan bir bitkidir.

Uyuz otu ne demek?

Bu bitki, tarakotugiller familyasına aittir ve bir yıl veya daha uzun süre yaşayabilir. Çeşitli türleri bulunmaktadır.

Yabani olanları, daha çok kumsal alanlarda yetişmektedir.

Uyuz otunun yararları nelerdir?

Bu bitki, cilt hastalıklarına ve uyuz hastalığına karşı etkilidir.

Ayrıca saç derisindeki yaralara da iyi gelir.

Uyuz otu nasıl kullanılır?

Uyuz otu, eski tıpta sıkça kullanılmıştır. Günümüzde ise kozmetik ürünlerinin ve bazı ilaçların yapımında yer almaktadır. Bunun yanı sıra süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.

Uyuz otu, bitkisi kaynatarak içilebilir. Ya da saç ve yaralı cilde uygulanabilir.

Uyuz otu çayı, sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı olabilir.

İlgili Haberler
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Son Haberler
Milyonlarca liralık altın çalan kuyumcu hırsızları tutuklandı Gündem
Milyonlarca liralık altın çalan kuyumcu hırsızları tutuklandı
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı Gündem
Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı
Papua Yeni Gine Kinası'nın TL'den değerli olmasına vatandaş böyle tepki gösterdi Ekonomi
Papua Yeni Gine Kinası'nın TL'den değerli olmasına vatandaş böyle tepki gösterdi
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük Gündem
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük
Samsun'da bin 298 adet sentetik ecza ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da bin 298 adet sentetik ecza ele geçirildi
Karısının köylü yanlarını açıkladı. Genç kadın hepsini kabul etti Magazin
Karısının köylü yanlarını açıkladı. Genç kadın hepsini kabul etti