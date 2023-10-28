Cilt hücrelerini yenileyen mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Cilt hücrelerini yenileyerek cildin yaşlanmasını engelleyen zerdeçap otu dikkat çekti.
CİLT NEDEN YAŞLANIR?
Kolajen kaybı
Kilo kaybı
Güneş ışınlarına maruziyet
Çevre kirliliği
Sigara
Uyku alışkanlığı
Beslenme alışkanlığı
Dehidratasyon
Alkol kullanımı
Stres
CİLT YAŞLANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri
Ellerde sıskalaşma
Göğüs bölgesinde renk artışı ve lekelenme
Kuru ve kaşıntılı cilt
Kırışıklıklar ve sarkmalar
Saç kaybı.
ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?
Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz. Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz. Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir. Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir. Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.
Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçapı karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır. Hintliler zerdeçapı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.