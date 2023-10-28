Cilt hücrelerini yenileyen mucize ot

Cildin yaşlanmasını engelleyen zerdeçap otu dikkat çekti.

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Cilt hücrelerini yenileyen mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cilt hücrelerini yenileyerek cildin yaşlanmasını engelleyen zerdeçap otu dikkat çekti.

CİLT NEDEN YAŞLANIR?

Kolajen kaybı

Kilo kaybı

Güneş ışınlarına maruziyet

Çevre kirliliği

Sigara

Uyku alışkanlığı

Beslenme alışkanlığı

Dehidratasyon

Alkol kullanımı

Stres

CİLT YAŞLANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri

Ellerde sıskalaşma

Göğüs bölgesinde renk artışı ve lekelenme

Kuru ve kaşıntılı cilt

Kırışıklıklar ve sarkmalar

Saç kaybı.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz. Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz. Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir. Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir. Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçapı karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır. Hintliler zerdeçapı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

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