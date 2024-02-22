Cilt lekelerinden kurtulmak için 5 etkili yöntem ortaya çıktı

Cilt lekeleri, cildin pigment üreten hücrelerindeki bozukluklar nedeniyle meydana gelir.

Sıklıkla güneş ışınlarının uzun süreli etkisiyle ortaya çıksa da, genetik faktörler, yanlış kozmetik kullanımı, bazı ilaçlar ve gebelik gibi durumlar da cilt lekelerine sebep olabilir.

Bu lekeler, görünüm açısından hoş olmadığı gibi, bazı cilt hastalıklarının da işareti olabilir.

Peki, ciltteki koyu lekeler nasıl oluşur ve nasıl tedavi edilir? Cilt lekeleri nasıl geçer?

İşte cilt lekelerinden kurtulmanın 5 doğal yolu...

CİLT LEKELERİ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

1. Karbonat Maskesi

Malzemeler:

Karbonat

Yoğurt

Yapılışı:

1 çay kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı yoğurt iyice karıştırılır.

Elde edilen maske lekeli bölgeye sürülür ve 15 dakika beklenir.

Sonra ılık su ile durulanır.

Cilt lekeleri karbonatın içindeki maddeler sayesinde düzenli kullanımda azalabilir.

2. Aloe Vera Maskesi

Malzemeler:

Aloe vera jeli

Hindistan cevizi yağı

E vitamini ampulü

Yapılışı:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 ampul E vitamini bir kasede karıştırılır.

Hazırlanan maske cilde uygulanır ve 15-20 dakika beklenir.

Sonra ılık su ile durulanır.

Aloe vera maskesi ciltteki kahverengi lekeler için tavsiye edilen bir maskedir.

Cilt lekesi, cildin bazı bölgelerinin diğerlerinden daha koyu renkli olmasına sebep olan bir durumdur. Bu lekeler çoğunlukla kahverengi, siyah, gri, kırmızı veya pembe renklerde olur ve genelde yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri veya karaciğer lekeleri diye adlandırılırlar.

CİLT LEKELERİ NEDEN OLUR?

Hiperpigmentasyon, cildin bazı bölgelerinin normalden daha koyu renkli olması durumudur. Bu durum, vücutta aşırı miktarda melanin üretilmesiyle kahverengi, siyah, gri, kırmızı veya pembe renkli lekelerin veya noktaların oluşmasına yol açabilir. Bu lekeler genelde acı verici veya kaşıntılı değildir, ancak görünüşü hoş olmayabilir. Koyu lekeler genelde orta yaşlarda görülür, çünkü güneş ışığına veya yapay UV ışığına uzun süre maruz kalmak bu durumun başlıca sebeplerindendir. Bunun yanında bazı cilt hastalıklarıyla bağlantılı olabilir ve bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Güneşten korunma ve düzenli cilt bakımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve tedaviler, bu tür cilt lekelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olabilir.

Cilt lekelerinden kurtulmanın 5 doğal yolu nelerdir?

1. Karbonat Maskesi

Malzemeler:

Karbonat

Yoğurt

Yapılışı:

1 çay kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı yoğurt bir kasede karıştırılır.

Elde edilen maske lekeli bölgeye sürülür ve 15 dakika bekletilir.

Sonra ılık su ile yıkanır.

Cilt lekeleri karbonatın içindeki bileşenler sayesinde düzenli kullanımda azalabilir.

2. Aloe Vera Maskesi

Malzemeler:

Aloe vera jeli

Hindistan cevizi yağı

E vitamini ampulü

Yapılışı:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 ampul E vitamini bir kapta karıştırılır.

Hazırlanan maske cilde uygulanır ve 15-20 dakika bekletilir.

Sonra ılık su ile yıkanır.

Aloe vera maskesi ciltteki kahverengi lekeler için önerilen bir maskedir.

3. Maydanozlu Yoğurt Maskesi

Malzemeler:

Maydanoz

Limon

Yoğurt

Yapılışı:

Yarım demet maydanoz iyice yıkanır ve blenderda çekilir.

Cam bir kaba alınan maydanozun içine yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı yoğurt ilave edilir.

Karışım haftada 2 kez cilde sürülür ve kuruyunca ılık su ile durulanır.

4. Limon ve Kâfur Yağı Maskesi

Malzemeler:

Maydanoz

Limon

Kâfur yağı

Salatalık

Kil (beyaz veya yeşil)

Soğan

Yapılışı:

2 yemek kaşığı maydanoz ezmesi, 1 yemek kaşığı kâfur yağı, 2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan cam bir kaseye konur ve karıştırılır.

Hazırlanan maske haftada 2 kez lekeli bölgeye sürülür.

Kuruyunca ılık su ile yıkanır.

5. Zerdeçal Maskesi

Malzemeler:

Zerdeçal

Süt

Limon

Yoğurt

Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

1 yemek kaşığı zerdeçal, süt, limon suyu, yoğurt ve Hindistan cevizi yağı kullanılarak macun kıvamında bir maske hazırlanır.

Hazırlanan maske temiz cilde masaj yaparak uygulanır.

Cilt lekelerine zerdeçal maskesi haftada 1-2 kez yapılabilir.