Cilt sağlığınızı bozan besinler hangileri

Cildinizin sağlığı birçok farklı etmenle ilişkilidir. Genellikle stresli ruh hali, hormonal bozukluklar, uyku problemleri, zararlı Güneş ışınları, toz vs. cilt sağlığınızı olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak bunların yanında beslenme alışkanlıkları da cilt sağlığı açısından çok önemlidir. Eğer cildinize faydalı besinler tüketmiyorsanız, cildiniz daha erken yaşlanabilir. İşte, cilt sağlığınıza zarar veren besinler:

Kuru Meyveler

Kuru meyveler de cildinize zarar veren besinler kervanına dahildir. Aslında birçok insan sağlığa faydalı olması bakımından şuursuzca kuru meyve tüketmektedir. Ama çoğu insan kuru meyvelerin terkibinde çok fazla şeker olduğunu bilmez.

Kahvaltılık Sütlü Şekerli Karışımlar

Genellikle bu ürünlerin içinde şeker olmaz. Ancak tadını artırmak için şeker ilave edilir. Ancak bu cildiniz için hayli zararlı bir besin haline gelmektedir.

Tuz ve Acı Biber

Acı ve tuz birçok insanın yemek esnasında olmazsa olmazları arasındadır. Ancak bu ürünler bedenin sıcaklık seviyesini yükseltir. Bunun sonucunda da damarlarda belirli genişlemeler oluşur ve bedende kızarmalar meydana gelebilir. Tuz da vücuttaki suyun azalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum cildinizin kurumasına neden olur. Bu yüzden tuzdan ve aşırı tuzlu ürünlerden (cips, kraker, çerez vs.) uzak durun.

Yağlı Gıdalar

Yüzünüzdeki sivilce oluşumunun en belirgin nedeni vücuttaki aşırı yağlanmadır. Elbette bu yağlanmayı meydana getiren de yağlı ürünlerin tüketimidir. Bu yüzden yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışın.

Şekerli Ürünler

Kan şekeri seviyesi uç noktalarda olan bireylerin cildi şekerli gıdalara karşı hayli duyarlıdır. Haftada 1-2 defadan fazla çikolata, şekerleme gibi ürünleri tüketmemeye gayret gösterin. Şekerli ürünleri azaltırsanız derinizdeki ciddi değişimin ve sivilce oluşumundaki düşüşün farkına varacaksınız.