Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot

Ciltteki sivilce ve aknelere iyi gelen sinirli otun birçok rahatsızlığı gidermesinden çok sayıda sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ciltteki sivilce ve aknelere iyi gelen sinirli otun birçok rahatsızlığı gidermesinden çok sayıda sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

SİNİRLİ OT NEDİR?

Sinir otu, içindeki allantoin maddesi sebebiyle yaraları iyileştirebilen, sulak yerlerde yetişebilen ve oval biçimli yapraklara sahip yeşilimsi çok yıllık bir bitki olduğu biliniyor.

SİNİRLİ OTUN FAYDALARI NELERDİR?

-Sinirli otun yara iyileştirme özelliği sayesinde vücuttaki kesik, yanık ve çizik gibi yaralar daha hızlı kapanır.

-Tansiyon problemi olanlar sinirli ot çayı içerek kan basıncını düşürebilirler.

-Sinirli otun antienflamatuar özelliği, ayak parmaklarındaki pişikleri ve böcek ısırıklarına bağlı şişlikleri azaltmaya yardımcı olur.

-Sinirli ot, tek başına kilo vermeye yetmez, ancak vücuttaki toksinleri ve ödemi temizleyerek zayıflama sürecine katkıda bulunur.

-Sinirli ot yaprakları, ciltteki sivilce, siyah nokta ve akne gibi sorunları gidermek için maske olarak kullanılabilir.

-Sinirli ot tohumları, kozmetik ürünlerde ve dondurmalarda kıvam arttırıcı olarak kullanılır.

SİNİRLİ OT NASIL KULLANILIR?

Sinir otu, hem gıda takviyesi olarak hem de doğrudan yenebilen bir bitkidir. Eczanelerden kapsül halinde satın alabileceğiniz gibi, tohumlarını da ağaçlardan meyve toplar gibi toplayarak çay yapabilirsiniz.

Yapraklarını yemeklere katmak istiyorsanız, önce iyice yıkayın. Sonra çiğ ya da pişmiş olarak yemeğin içine veya üzerine koyabilirsiniz.

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