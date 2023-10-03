Ciltteki siyah noktaları tek tek yok ediyor. Mucize ot ortaya çıktı

Dulavrat otu çayı ciltteki siyah noktaları tek tek temizlemesiyle dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ciltteki siyah noktaları tek tek yok ediyor. Mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

CİLTTEKİ SİYAH NOKTALARI BÖYLE TEMİZLİYOR

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

dulavrat-otu-nedir-7-sasirtici-faydasi-14.jpg

DULAVRAT OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarıyla midesini rahatlatıp, daha sağlıklı bir bedene kavuşmak isteyenlere dulavrat otu çayı önerebiliriz. Bu çayı tam kıvamında demlemek için listemizi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

200 ml sıcak su

Süzgeç

Hazırlanışı:

200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

5 dakika kaynayan bitki çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

Demini alan çayı, süzgeçten süzerek taze taze tüketebilirsiniz.

Her içimde taze hazırlanmasına önem vermelisiniz. Bekleyen dulavrat otu çayı, besin değerini kaybetmiş olur.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.

İlgili Haberler
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki
İşte kaslara huzur veren bitkiler
Kontestozu bitkisi bulaşıcı hastalıklara böyle iyi geliyor
Kontestozu bitkisi tifoya iyi geliyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor
Ormandan bedava topluyorlar çuval çuval satıyorlar. Marketlerde kilosu 30 TL'ye satılıyor Gündem
Ormandan bedava topluyorlar çuval çuval satıyorlar. Marketlerde kilosu 30 TL'ye satılıyor