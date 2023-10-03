Ciltteki siyah noktaları tek tek yok ediyor. Mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

CİLTTEKİ SİYAH NOKTALARI BÖYLE TEMİZLİYOR

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

DULAVRAT OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarıyla midesini rahatlatıp, daha sağlıklı bir bedene kavuşmak isteyenlere dulavrat otu çayı önerebiliriz. Bu çayı tam kıvamında demlemek için listemizi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

200 ml sıcak su

Süzgeç

Hazırlanışı:

200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

5 dakika kaynayan bitki çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

Demini alan çayı, süzgeçten süzerek taze taze tüketebilirsiniz.

Her içimde taze hazırlanmasına önem vermelisiniz. Bekleyen dulavrat otu çayı, besin değerini kaybetmiş olur.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.