Süper Lig'de 3 sezon üst üste şampiyon olan ve bu sezon ligin yanı sıra Avrupa'da da başarıyı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, sarı kırmızılı kulüp ve Okan Buruk'un anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, sezona namağlup başlayan 51 yaşındaki teknik adama, 1+2 yıllık teklif sundu. Buruk'un yıllık ücretinin de 4 milyon Euro (194.5 milyon lira) bandına yükseltileceği öne sürüldü.

Sarı kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la 7 Haziran 2024'te 2 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Buruk'a 2024-2025 sezonu için 110 milyon 250 bin lira net net ücret ödeneceği, 2025-2026 sezonu içinse maaşına enflasyon oranında zam yapılacağı açıklanmıştı.