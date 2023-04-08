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Çimento fabrikasına direnen köylülere jandarma baskını

Muğla’da çimento fabrikası yapımına direnen köylülere jandarma ekipleri baskın düzenledi. Saba karşı düzenlenen baskında 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:43
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Çimento fabrikasına direnen köylülere jandarma baskını

Çimento fabrikasına direnen köylülere jandarma baskını
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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Deştin köyünde yapımı devam eden çimento fabrikasına karşı bölge halkının başlattığı eyleme jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri köylülerin kurduğu çadıra baskın düzenleyerek 11 kişiyi gözaltına aldı.

Deştin köyünde inşaatı devam eden çimento fabrikasının yapılmaması için eylem yapan köylülere jandarma ekipleri müdahale etti. Sabaha karşı saat 04.30 sularında çadıra baskın düzenleyen jandarma ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişi 18 yaşının altında olduğu için serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların merkez karakoluna götürüldüğü öğrenildi.  

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