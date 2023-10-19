Çimento fabrikasında patlama

Olay, Çaydurt bölgesinde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın soğutma sisteminde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Soğutma sistemine yakın bir bölgede çalışan fabrika işçisi E.K. (36), yaşanan patlamada yaralandı.

Fabrika işçisi E.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.