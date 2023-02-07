Allah belanızı versin. Çimento hisseleri bugün de tavan yaptı. Bu toplum ne zaman böyle kötü oldu

Türkiye tarihi acıyı yaşarken borsada bir avuç insan bu acıyı fırsata çevirdiği bildirildi. Dün deprem haberinin duyulması üzerine sabah seansında tavan olan çimento ve demir hisseleri, felaketin boyutunun çok daha büyük olduğunun ortaya çıkması ile bir kez daha tavan olduğu görüldü.

Yıkılan ev ve binaların yeniden inşaatının demir ve çimento satışlarını arttıracağını düşünen bir avuç vicdansız yine bu sektör hisselerine saldırdı. Sabah seansın başlamasıyla birlikte bu hisselerde yükseliş yüzde 8’i aştı.

Bazı hisselerde ise yüzde 10’a ulaştı. Depremden bu yana geçen seansta ise yükseliş yüzde 20’ye ulaştı.

NİGDE BETON:

Yine deprem bölgesine yakın şirket olan Niğde Beton Sanayi hisseleri 2 günde yüzde 16.5 yükseldi.

KONYA ÇİMENTO:

Binlerce insan enkaz altında kalanlar için gözyaşı dökerken, bölgeye en yakın çimento fabrikası olan Konya Çimento’nun hisse senedi 2 günde yüzde 20.5 yükseldi.

ÇİMBETON:

Başkalarının acısı üzerinden para kazanmaya çalışanlar Çimbeton hisse senedine 2 günde yüzde 20 prim yaptırdı.

AFYON ÇİMENTO:

Borsanın bir başka çimento şirketi Afyon Çimento da depremden bu yana yüzde 19.96 yükseldi.

OYAK ÇİMENTO:

Başkalarının acısını fırsata dönüştürenler bu hisseye de yüzde 20 prim yaptırdı.

NUH ÇİMENTO:

Hisse senedi 2 günde yüzde 20 prim yaptı.