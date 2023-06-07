CİMER şikayet yağmuruna tutulmuştu: OnlyFans'a erişim engeli getirildi

Erotik içeriklerin yer aldığı OnlyFans için başlatılan CİMER şikayet kampanyası erişim engeli ile sonuçlandı.

CİMER şikayet yağmuruna tutulmuştu: OnlyFans'a erişim engeli getirildi

Kapatılması için CİMER'e şikayet kampanyası başlatılan OnlyFans'ın Türkiye'ye erişimi kapatıldı. Resmi kaynaklardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yetişkinlere özel erotik içeriklerin üretildiği sosyal medya platformu OnlyFans'a Türkiye tarafından erişim engeli getirildi.

CİMER'E YAPILAN ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans'ın kapatılması için yeni bir kampanya başlatılmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulunmuştu.

Ahlak ve aile yapısını tehlikeye attığını dile getiren sosyal medya kullanıcılarının şikayeti karara bağlandı. OnlyFans'a erişim engeli getirildi.

Öte yandan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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