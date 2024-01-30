Çimsa altın seviyede CSC sertifikasına değer görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Çimsa altın seviyede CSC sertifikasına değer görüldü
Sabancı iştiraki Çimsa’nın Mersin Fabrikası Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belgelendirme Kuruluşu KGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonrası "Altın" seviyesindeki "CSC Sertifikası" ödülüne layık görüldü.

Bu sertifika; yönetimsel, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterleri sahip olan Çimsa Mersin Fabrikası’nın üretici olarak kaynak kullanımı konusunda uluslararası normlara uygunluğunu da kanıtlanmış oldu.

Bu başarısıyla Çimsa, Türkiye çimento sektöründe “Altın” seviyesinde sertifikaya sahip olan ilk 3 fabrikanın içinde yer aldı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belgelendirme Kuruluşu KGS tarafından layık görülen "Altın" düzeyindeki "CSC Sertifikası"nı diğer tesislerine de kazandırmak için çalışmalara sürdüğü belirtildi.

Umut Zenar, Çimsa olarak, sürdürülebilir bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımını odak noktalarına alarak çalıştıklarını söyledi. Zenar, Sabancı Holding'in 2050 yılındaki karbon nötr olma taahhüdü çerçevesinde, hedefin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltmak olduğunu vurguladı.

Hedefe ulaşmak için Çimsa'da alternatif yakıt kullanım oranlarını her geçen yıl artırma çabasında olduklarını söyleyen Zenar, 2022'de %26 olan Alternatif yakıt kullanım oranının 2030 yılında %40'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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