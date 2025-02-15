Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla verdi

Kaynak: AA
Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin 2024 yılında 422 milyar dolar fazla verdiği açıklandı.

Çin'de cari işlemler dengesinin 2024 yılında 422 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, yıl genelinde 422 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde, dış ticarette 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 228,8 milyar dolar açık, yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Son Haberler
Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu! Menajeri İstanbul'da
Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu! Menajeri İstanbul'da
Karaman'da yangın paniği! 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Karaman'da yangın paniği! 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Kara yolunda korku dolu anlar
Kara yolunda korku dolu anlar
Türkiye'deki dünya devi şirkete akıl almaz ceza! Bünyesinde; Doritos, Ruffles, Lay’s, Cheetos ve Çerezza...
Türkiye'deki dünya devi şirkete akıl almaz ceza! Bünyesinde; Doritos, Ruffles, Lay’s, Cheetos ve Çerezza...
Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu
Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu