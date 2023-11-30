Çin 6 ülkeye vizeyi kaldırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin'in 1 Aralık 2023'ten 30 Kasım 2024'e kadar Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşları için vizesiz seyahati başlatacağını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bu ülkelerin vatandaşlarının iş, gezi, akraba ve arkadaş ziyareti ve 15 güne kadar transit geçiş amacıyla seyahat eden sıradan pasaport sahibi vatandaşlarına Çin'e vizesiz giriş imkânı sağlanacağını söyledi.

Mao, yüksek kalitede kalkınma ve üst düzey açılmaya hizmet etmek için Çin ile yabancı ülkeler arasındaki personel değişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.