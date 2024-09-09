Çin, ABD dolarını ciddi şekilde kısıtlıyor

Çin'in dedolarizasyon stratejisi, ilgili bankalar için milyarlarca dolarlık potansiyel kayba yol açarken, akıllı yatırımcılar için kolay kârlar elde edilen fırsata döndü.

Bu gelişme, Çin hisse senetlerinin beş yıllık bir düşük seviyenin eşiğinde olduğu ve CSI 300 Endeksi'nin Mayıs ayındaki zirvesinden bu yana %13'ten fazla düştüğü bir zamanda geliyor. Piyasanın önde gelen aktörleri, tüccarlar yuanın daha da zayıflamasını beklediği için şimdi Çin Halk Bankası'na (PBoC) baskı yapıyor.

ÇİN, KISALTMA İÇİN DÖVİZ TAKASLARINI KULLANIYOR

Bloomberg uzmanlarının hazırladığı son rapora göre döviz takasları Çin'in para birimi yönetiminde önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından işletilen bankalar, yoğun satış baskısı dönemlerinde yuanı desteklemek amacıyla ABD dolarını açığa satmak için bu takasları kullanıyor. Bu pozisyonlar geçen yıldan bu yana 100 milyar doları aştı.

Bu stratejinin Çin'in döviz rezervlerini tüketmeden yuanı istikrara kavuşturmasına yardımcı olması bekleniyor. Raporlar, yuan bu yılın başlarında düştüğünde bankaların 5 milyar dolardan 16 milyar dolara kadar değişen potansiyel piyasa değerine göre kayıplar yaşadığını tahmin ediyor.

Raporda yatırımcılar için kolay bir kazanç olduğu belirtildi. Yatarımcılar döviz takaslarıyla %6'ya kadar risksiz getiri elde ettiler.

2015'TEKİ DÖVİZ FİYASKOSUNUN TEKRARI MI?

Çin, 2015'te 650 milyar dolarlık döviz rezervini yaktığı zamanki gibi bir başka para birimi fiyaskosundan kaçınmak istiyor. Pekin hükümeti o zamanlar, bu yükü bankalara yükledi ve tükenen rezervlerin riskli görüntülerinden kaçındı.

Bu stratejinin kendi dezavantajları mevcut Şu an bankalar yükü omuzluyor. Yuan daha fazla zayıflarsa, kayıpların fırlaması bekleniyor. Şimdiye kadar strateji yuanın istikrara kavuşmasına yardımcı oldu, ancak soru şu: Bunu ne kadar sürdürebilirler?

ABD ile Çin arasındaki borçlanma maliyetlerindeki büyüyen uçurum, yatırımcıları yuandan uzaklaştırıyor.

Tüccarlar artık PBoC'nin bu konuda harekete geçmesini bekliyor. Çin'in merkez bankası, günlük referans kurunu bu yıl ABD dolarına karşı 7,09 ila 7,11 civarında sıkı bir şekilde tutarak güçlü bir yuan politikası sürdürdü.

Bu arada, yuan son zamanlarda 8 yıldır ilk kez bu oranın yaklaşık %2 altında işlem gördü. Bu, piyasada artan bir satış baskısına işaret ediyor. Daha zayıf bir yuan için baskı, tahvil getirilerindeki boşluktan kaynaklanıyor. 10 yıllık ABD Hazine getirileri %4,57 iken, Çin devlet tahvilleri yalnızca %2,3 sunuyor.