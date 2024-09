Çin Açık Coco Gauff fırtınası devam ediyor

Coco Gauff, Beijing'deki Çin Açık'ta Katie Boulter'ı 7-5 ve 6-2'lik setlerle geçerek dördüncü tura yükseldi. İlk sette Boulter, iyi bir performans sergilese de Gauff, ikinci setteki üstün oyunuyla maçı kolayca kazandı. Gauff, çeyrek finale yükselmek için Naomi Osaka veya diğer Amerikalı Katie Volynets ile karşılaşacak. Amerikalı tenisçi, Auckland'da kazandığı zaferin ardından yaklaşık dokuz ay aradan sonra ilk WTA turu şampiyonluğunu hedefliyor.

Boulter’ın bu kaybı, son üç ayda yalnızca bir kez ardı ardına maç kazanamadığını gösteriyor. İlk setin kritik anı ise 12. oyunda gerçekleşti. Boulter, iki set puanı kurtardı fakat ardından çift hata yaptı ve forehand'ini kaçırarak seti Gauff'a verdi. Gauff, bu anla ilgili olarak, "O oyunda iki puan verdiğimi hissettim, bu yüzden onu geride bırakmaya çalıştım," dedi. "Seti kırmak, baskının olmadığı anlardan biri; bu yüzden her puanı oynamaya çalıştım."

İki oyuncu arasında bu, üçüncü karşılaşmaydı ve daha önceki iki maçta birer galibiyetleri bulunuyordu. Gauff, geçen yıl Montreal'de kazanan taraf olurken, Boulter, üç yıl önce Melbourne'de unutulmaz bir galibiyet elde etmişti. Beijing’deki yağmur, programı etkilerken bu maç, kapalı Diamond Court’ta oynanan günün son maçı oldu. Boulter, bu prestijli arenada etkileyici bir performans sergilemeyi umuyordu ama Gauff, üstün kalitesini göstererek rahat bir galibiyet elde etti.

Çinli raket beklentileri boşa çıkartmadı

Boulter, Gauff ile ilk setin başlarında başa baş gitti ve servis oyununda güçlüydü, ancak Gauff, altıncı oyunda ilk kırılmayı gerçekleştirdi. Boulter, Gauff'un 4-5 öne geçmesine rağmen etkileyici bir şekilde geri kırarak durumu 4-5'e getirdi. Ancak, seti tie-break'e götürme fırsatını değerlendiremedi. Gauff, setin üçüncü oyununda 3-1 öne geçerek maçı kazanma yolunda önemli bir adım attı.

