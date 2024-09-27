Çinli raket beklentileri boşa çıkartmadı

Çinli tenisçi Wei Sijia, Perşembe günü Pekin’de düzenlenen Çin Açık’ta kadınlar tekler ilk tur maçında Rumen rakibi Elena-Gabriela Ruse’yi 6-4, 7(8)-6 yenerek Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Turu düzeyindeki ilk zaferini kazandı. Wei, mükemmel servisleriyle dikkat çekti ve 10. oyunda belirleyici bir kırılma noktasını dönüştürerek ilk seti kazandı. İkinci sette ise tiebreak sırasında önemli oyunlar atarak üstünlüğünü korudu.

Maç sonrası konuşan Wei, “Geçen yıl iyi bir performans gösteremedim, bu yüzden bir yıllık antrenmandan sonra yeni zirvelere ulaşabileceğimi umuyorum. China Open’daki ilk galibiyetim çok şey ifade ediyor. Birçok hayran beni desteklemek için geldi ve gerçekten heyecanlıyım. Zaferi elimden gelenin en iyisini yaparak elde etmeye çalıştım” dedi.

Wei’nin ikinci turdaki rakibi, Brezilyalı 13 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia olacak. Perşembe günü kazanan tek ev sahibi oyuncu olan Wei, Çinli tecrübeli Wang Yafan’ın ABD’li Ashlyn Krueger’e 6-3, 4-6, 2-6 yenilmesiyle dikkat çekti.

Perşembe günü kadınlar tekler müsabakasında kaybeden diğer Çinli oyuncular arasında Wang Xiyu, Ren Yufei, Ma Yexin, Shi Han, Wang Meiling ve Yao Xinxin bulunuyor. Ayrıca, Çinli Gao Xinyu ile İspanyol Sara Sorribes Tormo arasındaki maç dört saat 15 dakika sürdü ve WTA Tur tarihinin en uzun dördüncü maçı oldu. Gao, maçı 7-6(4), 5-7, 5-7 kaybetti.