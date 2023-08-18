Çin akını başladı: Türkiye koşa koşa geliyorlar

Türkiye Çin'den gelecek turist akınına hazırlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çin'in pandeminin ardından Türkiye dahil birçok ülkeye uyguladığı seyahat yasaklarının kaldırıldığını ve bunun sonucu olarak yıl sonuna kadar 300 binden fazla Çinli turistin ülkemize gelebileceğini açıkladı.

Karar’ın aktardığına göre Bağlıkaya, ABD ve Çin'in daha çok kendi bölgelerinde seyahat ettiklerini fakat ikincil rotalarının Avrupa olduğunu belirtti.

“TARİFELİ UÇAK SEFERLERİMİZ ARTMALI”

Çin'in Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmasını değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in açılması özellikle kültür turizmi açısından bizim için uzun dönemde çok yarar sağlayacak. Yıl sonuna kadar Çin'den 300 bin turistin geleceğini tahmin ediyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında da 2019 rakamlarının üzerine çıkacağımızı umuyorum.

Çin 256 milyar dolar ile dünya turizm pazarının yüzde 20’sini ifade ediyor. Bu ülkeden turist sayısının artması için tarifeli uçak seferlerini artırmamız gerekiyor.''