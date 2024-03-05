Çin askeri harcamalara ekonomik büyümeden fazla bütçe ayırdı. Tayvan ile ilişkileri her geçen gün geriliyordu

Son yıllarda Tayvan ile ilişkileri iyiden iyiye gerilen Çin, ordusuna yatırım yapmaya devam ediyor.

Savunma bütçesinin artışının 1,67 trilyon yuan’a (yaklaşık 214 milyar avro) çıkarılacağı bitçe taslağında ortaya çıktı.

Askeri harcamaların yüzde 7,2 artırılması, Çin ekonomisinden daha fazla bir büyüme anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Çin zaten “yüzde beş civarında” büyüme hedeflemişti ve bu hedef biraz aşılmıştı. Pekin İstatistik Ofisi'nin resmi verilerine göre ikinci büyük ekonomi yüzde 5,2 büyümüştü.