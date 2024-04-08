‘Çin Aslanı’ dehşeti. Sahibinin bacağını parçaladı

Adana’da geçtiğimiz 25 Mart’ta Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 yıldır evinde Çin Aslanı cinsi köpeğe bakan 42 yaşındaki Ş.Ö., 2 yıl önce Pomeranian cinsi olan Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Ş.Ö.’ye göre, Tina ve Linda isimli köpekler bir türlü anlaşamadı.

LİNDA’YI SEVİNCE TİNA KISKANDI

Ş.Ö., gece saatlerinde Linda isimli köpeğini sevdiğini sırada, Tina isimli köpeği sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Kadının çığlıklarını duyan 18 yaşındaki A.T., annesini kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ş.Ö., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

HASTANEDE 10 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

10 gün boyunca hastanede kalan Ş.Ö.’nün bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı. Kadının 1 ay sonra doku nakli olması kararlaştırılarak taburcu edildi.

Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti ve köpeğini barınağa vermek istemediği için bir hayvan çiftliğiyle anlaştı. Tina isimli köpek çiftliğe gidince, Ş.Ö.’nün de evine geri döneceği iletildi.

"BÖYLE YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM"

Çin Aslanı cinsi köpeklerin çok kıskanç olduğunu aktaran Ş.Ö., “4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığı belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım.” İfadelerini kullandı. Köpeğini barınağa bırakmaya gönlünün el vermediğini söyleyen Ş.Ö., “Şuanda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor” açıklamasını yaptı.

VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Çin Aslanı cinsi köpeklerin çok güçlü olduğunu vurguladı ve “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir.” açıklamasında bulundu.

Çin Aslanı cinsi köpeklerin bulundukları ailede bir kişiyi sahiplendiğini ve sahiplendiği kişiyi de kıskandığını ifade eden Köse, “Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır” dedi.

"AKDENİZ İKLİMİ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Çin Aslanı cinsi köpeklerin sosyal olmadığını işaret eden Köse, “Bu cins köpekler çok fazla oyunu seven sosyal hayvanlarda değillerdir, kıskançlardır, sahiplerini koruma içgüdüleri vardır. Mümkünse evde başka bir hayvan bulundurmamak ve eğitimlerini doğru yapmak gerekir.” İfadelerini kaydetti.

Köse, Çin Aslanlarının çok tüylü olduklarını ve Akdeniz iklimi ve sıcak bölgeler için uygun olmadıklarını belirtirken, “Bu bölgede Çin Aslanın sahiplenilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dünyada ve artık ülkemizde de köpek psikolojisi çok önemli bir hale geldi. Veterinerler burada önemli bir yer tutuyor. Köpeklerin bebekliğinden bu yana sadece sağlığına, aşısına değil, eğitimi hakkında doğrudan bilgi alarak köpeğinizi yetiştirmeniz çok önemli” açıklamasını yaptı.