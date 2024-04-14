Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Kaynak: DHA / İHA
Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
Adana’da sokak köpeklerinin kovaladığı genç kıza otomobil çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yolda yürümekte olan Sümeyye Tek isimli genç kıza sokak köpekleri saldırdı. Korkan genç kız yola doğru koştuğu sırada, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu fakat genç kıza Adlan Baş’ın kontrolündeki otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle havaya sıçrayıp zemine düşen genç kız, ağır yaralandı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken, genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

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