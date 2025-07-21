Çin Borsası'nda yaz rüzgarı: Faiz değişmedi, endeksler tavan yaptı

Çin’in merkez bankası olan Çin Halk Bankası (PBOC), Temmuz ayında temel kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Banka, bir yıllık kredi ana faiz oranını yüzde 3, beş yıllık oranı ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, ekonomik büyümenin yavaşladığı, tüketici güveninin zayıfladığı bir dönemde geldi. PBOC’nin bu hamlesi, piyasaya destek sinyali olarak yorumlandı.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,72 artışla 3.560 puana yükselirken, Shenzhen Bileşeni de yüzde 0,86’lık değer kazanarak 11.007 puana ulaştı. Her iki endeks de son birkaç ayın en yüksek seviyelerine tırmandı. Uzmanlara göre bu yükselişte sadece faiz kararı değil, hükümetin büyüme kararlılığı da etkili oldu.

SANAYİYE DEVLET ELİ: 10 SEKTÖRLÜK PLAN AÇIKLANDI

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, makine, otomotiv ve elektrikli ekipman gibi sektörleri kapsayan 10 maddelik bir ekonomik destek planı duyurdu. Planda ayrıca çelik, demir dışı metaller, petrokimya ve inşaat malzemeleri gibi alanlara da istikrar getirecek önlemler yer alıyor.

Bu açıklamalar, yatırımcıların güvenini artırırken, Çin’in üretim temelli büyüme modeline yeniden ağırlık vereceği yorumlarını beraberinde getirdi. Ekonomistler, özellikle otomotiv ve elektrikli ekipman alanlarında devlet desteğinin daha görünür olacağını belirtiyor.

HİSSELERDE YÜZLER GÜLÜYOR

Piyasada dikkat çeken hisseler arasında Çin Kuzey Nadir Topraklar Şirketi yüzde 6,3 değer kazanarak öne çıktı. Zhongji Innolight yüzde 4,1 yükselirken, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Huadian New Energy yüzde 13,7 gibi etkileyici bir artış sergiledi. Çinli batarya devi Contemporary Amperex ise yüzde 3,1, Wolong Electric ise yüzde 10 değer kazandı.

Bu yükselişler, yatırımcıların sanayi ve yenilenebilir enerjiye yönelik iyimserliğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, özellikle batarya ve elektrikli araç üreticilerine yönelik devlet teşvikleri, bu şirketleri önümüzdeki dönemde daha da öne çıkarabilir.