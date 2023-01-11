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  • Donatçı cinci hoca yeniden ortaya çıktı. Cin çıkarma sahnesiyle gündeme oturmuştu

Donatçı cinci hoca yeniden ortaya çıktı. Cin çıkarma sahnesiyle gündeme oturmuştu

Canlı yayında "sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan" donatarak cin çıkardığını iddia eden Pelin Hürman yeniden ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:16
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Cin çıkarma sahnesiyle gündeme oturmuştu. Donatçı cinci hoca yeniden ortaya çıktı

Donatçı cinci hoca yeniden ortaya çıktı. Cin çıkarma sahnesiyle gündeme oturmuştu
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Canlı yayında cin çıkarma seasıyla gündeme gelen "Donatçı" Pelin Hürman yeniden ortaya çıktı.

Beyaz TV'deki yayınlanan bir programda, "Sağdan soldan, alttan üstten, önden arkadaya donat" diyerek cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman kendi Youtube kanalından açıklamada bulunarak, "Bu saatten sonra işlemlerime devam edeceğim. Susturmaya çalışıyorlar susmayacağım. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim" dedi.

Hürman şunları söyledi:

"Bu saatten sonra işlemlerime devam edeceğim. Susturmaya çalışıyorlar susmayacağım. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim.

Doğruları ifade ediyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım. Uzun süre yaptığım işlemlerde tabiki de ücret alıyorum.

Herkes kendi işini yaptıktan sonra ücretini alsın tabi.

Bakımlardan ücret almıyorum ama bunu suistimal eden insanlar var.

Sabrımı taşıran insanlar var.

Çok fazla telefonum çalıyor. Bunların çoğu asılsız. Ayrıştırabilmek için de cüzzi bir fiyat koymak durumundayım.

Benim ordum yok arkamda."

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Beyaz TV’deki Her Açıdan programının stüdyosunda Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalında kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman ‘cin çıkarma seansı’ gerçekleştirdi.

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.

Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.

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