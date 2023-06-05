Çin Cumhurbaşkanı: En kötü senaryolara hazırlıklı olmalıyız

Editör: Özlem Kıral

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ülkesinin üst düzey güvenlik yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, Çin güvenlik organlarının muhtemel her tehdide karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping söz konusu toplantıda yaptığı konuşmasında ülkesinde ulusal güvenlik sorunlarının, şiddet ve karmaşıklık açısından büyük oranda arttığı uyarısında bulundu.

Şi Cinping, "Bizim, en kötü ve en şiddetli senaryolara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.