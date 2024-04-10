Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Avrupa takvimi belli oldu

Kaynak: DD Geopolitics
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Avrupa takvimi belli oldu
Çin Devlet Başkanı Xi'nin bir süredir beklenen Avrupa ziyaretine Mayıs ayında çıkacağı açıklandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mayıs ayı başında resmi temaslarda bulunmak için çeşitli Avrupa ülkelerini ziyaret edeceğini duyurdu. İki gün süreceği söylenen ziyarette hangi ülkelere gidileceği açıklanmadı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Xi ilk olarak Fransa'ya uğrayacak. Daha sonra Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Aslında bu ziyaret Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic tarafından Şubat ayı sonunda duyurulmuştu ancak ne zaman gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştı. Çin Devlet Başkanı'nın Belgrad'dan sonraki durağının Budapeşte olması bekleniyor.

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