Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Avrupa takvimi belli oldu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mayıs ayı başında resmi temaslarda bulunmak için çeşitli Avrupa ülkelerini ziyaret edeceğini duyurdu. İki gün süreceği söylenen ziyarette hangi ülkelere gidileceği açıklanmadı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Xi ilk olarak Fransa'ya uğrayacak. Daha sonra Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Aslında bu ziyaret Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic tarafından Şubat ayı sonunda duyurulmuştu ancak ne zaman gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştı. Çin Devlet Başkanı'nın Belgrad'dan sonraki durağının Budapeşte olması bekleniyor.