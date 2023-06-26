Çin en uzun denizaltı petrol ve gaz boru hattının inşasını tamamladı

Editör: İsa Karaarslan
Yeni boru hattı Güney Çin Denizi'ndeki bir denizaltı doğal gaz sahasında faaliyet gösteren açık deniz çıkarma platformunu Hainan Adası'ndaki karadaki alıcı istasyon ile birbirine bağlıyor.
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), ülkedeki en uzun deniz altı doğal gaz ve petrol boru hattının inşaatını tamamladı.
Boru hattı şimdi Çin'in ada eyaleti Hainan'ı CNOOC'un Güney Şina Denizi'ndeki adanın kıyılarında bulunan derin deniz yarı dalgıç gaz platformu Shenhai-1'e bağlıyor.
Çin medyasına göre, 115,5 kilometrelik boru hattı artık açık deniz çıkarma platformunu "karadaki alıcı istasyona" bağlayan "önemli bir iletim projesi" haline geldi.