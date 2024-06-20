Çin faizi pas geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Çin faizi pas geçti

Çin Merkez Bankası gösterge borç verme faiz oranlarını değişiklik yapmadı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) beklentiye paralel şekilde gösterge borç verme faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,45te sabit bırakılırken, beş yıllık LPR değişmeyerek yüzde 3,95'te düzeyinde kaldı. Piyasanın beklentisi de oranların değişmeyeceği tarafındaydı.

Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etki ediyor.

Çin'in yeni ev fiyatları Mayıs ayında 9,5 yıldan fazla bir sürenin en hızlı düşüşünü gösterdi; Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, hükümetin arz fazlasını dizginleme ve borç yüklü geliştiricileri destekleme çabalarına rağmen emlak sektörünün durgun bir durumda olduğunu ifade etti.

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