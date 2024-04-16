Çin İran'a desteğini açıkladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın İsrail'e yönelik büyük saldırısının ardından İranlı mevkidaşı Hossein Amir Abdollahian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang özellikle Çin'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadığını ve bunu "uluslararası hukukun ciddi ve kabul edilemez bir ihlali" olarak gördüğünü söyledi.

Bakan aynı zamanda İsrail'e karşı yürütülen "Gerçek Vaat" operasyonununda son derece meşru olduğunu, desteklerinin sürekli olarak İran'dan yana olduğunu bildirdi.