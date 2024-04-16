Çin İran'a desteğini açıkladı

Kaynak: Xinhua
Çin İran'a desteğini açıkladı
Çin ve İran arasında uzun süreden beri devam eden dostluk iklimi İran'ın İsrail saldırılarından sonra da son sürat devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın İsrail'e yönelik büyük saldırısının ardından İranlı mevkidaşı Hossein Amir Abdollahian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang özellikle Çin'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadığını ve bunu "uluslararası hukukun ciddi ve kabul edilemez bir ihlali" olarak gördüğünü söyledi.

Bakan aynı zamanda İsrail'e karşı yürütülen "Gerçek Vaat" operasyonununda son derece meşru olduğunu, desteklerinin sürekli olarak İran'dan yana olduğunu bildirdi.

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