Çin, İsrail'i haritadan sildi

Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı.

Çin, İsrail'i haritadan sildi

TRT'de yer alan habere göre, İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken, Çin'den dikkat çeken bir adım geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.

Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı. Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü.

Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor. Pekin Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.

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