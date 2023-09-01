Çin Japonya’dan gelen deniz ürünlerini yasakladı

Japonya geçen hafta arızalı Fukushima 1 No'lu nükleer santralinden arıtılmış suyu okyanusa boşaltma kararı alması üzerine, Çin ve Hong Kong, Japonya’dan gelen deniz ürünlerine yasak koydu.

Japonya tarafından, Fukushima Eyaleti yakınlarında yapılan deniz suyu testleri, arıtma sürecinden sonra kalan radyoaktif madde olan trityumun tespit edilebilir seviyelerin altında olduğu iddia edilse de, Çin ve Güney Kore de dahil olmak üzere komşu ülkelerin bu duruma karşı tepkisi devam ediyor.

Japonya'yı ziyaret eden Çinli ve Hong Konglu turistler, su tahliyesinin ardından Japonya'da suşi ve deniz ürünleri yemekten çekinmese de devletlerin yasaklarla önlemler aldığı belirtildi.