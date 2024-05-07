Çin jeti Avustralya helikopterini hedef aldı. Asya Pasifik'te gerilim artıyor

Asya Pasifik'teki Güney Çin Denizi üzerinde seyir halinde olan Avustralya Donanması'na ait Seahawk helikopteri, Çin’in J-10 uçağı tarafından taciz edildi. Çinli pilot, helikopterin yakınına işaret fişeği fırlattı. Olası bir facia Avustralyalı pilotun usta işi manevrasıyla engellendi.

Avustralya donanmasına ait helikopterin, Cumartesi gecesi uluslararası sularda rutin operasyonlardan birini yürütürken Çin J-10 jeti tarafından önü kesildi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles yaptığı açıklamada it dalaşı hakkında “Helikopterimizin yaklaşık 300 metre önüne ve yaklaşık 60 metre üzerine işaret fişekleri bırakıldı. Bu açık ara güvensiz ve profesyonellikten son derece uzak bir tacizdi” diye konuştu.

Avustralya Hükümeti’nin Çinli pilotun davranışıyla ilgili resmi bir şikayette bulunduğu ve olayla ilgili derin endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Çin jetinin tacizine maruz kalan helikopterin, Kuzey Kore'nin yaptırım uygulanan mallarını deniz yoluyla kaçırmasını önlemek için bölgede daimi olarak devriye gezdiği belirtildi. Savunma Bakanı, Avustralya hükümeti adına Pekin'i düşmanca davranışlarından sebep uyarırken bölgede faaliyet göstermeye devam edeceklerini vurguladıktan sonra “Yasal haklarımız çerçevesinde hareket etmekten geri adım atmayacağız. Çin’in pilotlarımızı taciz etmesi, hatta onları açık açık ölüme itme girişimleri bizi caydırılamayacak. Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını uygulamak için orada bulunan faaliyetlerimiz dün nasıl devam ettirildiyle bugün de aynı şekilde devam edecektir. Gerekirse daha sert cevaplar vermeye de hazırız” diye konuştu.

ÇİN SALDIRGAN TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Defalarca yapılan uluslararası uyarılara rağmen Çin, son zamanlarda komşularına karşı sergilediği saldırgan tutumu sürdürüyor. Kasım ayında Avustralya Donanması dalgıçları, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdikleri tatbikat sırasında bir Çin savaş gemisinin saldırısına maruz kalarak yaralanmışlardı.

Çin’in tacizlerini sürdürdüğü Bölge, Güney Çin Denizi'nin tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunan Tayvan, Filipinler ve Malezya da dahil olmak üzere Çin’in birçok komşusu arasında on yıllardır süren bir anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor.

Çi hükümeti son aylarda özellikle Filipinler’e karşı tutumunu sertleştirerek Filipinlere ait askeri ve sivil gemileri tazyikli suyla hedef aldı. Çin bu girişimlerinin tamamen kontrol sağlamak amacıyla gerçekleştiğini savunuyor. Çin’in son taciz hareketinden sonra ABD tekrardan Çin'i geri adım atması konusunda uyardı.