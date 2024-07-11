Çin: Kabul edilemez

Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Lin, "Çin, NATO'nun ülkemizin iç işlerine karışmaması, imajını lekelememesi ve Avrupa'da kargaşa yaratıp Asya-Pasifik'te de kaos çıkarmaması gerektiğini vurguluyor" dedi.

Lin, "NATO'nun Ukrayna meselesi konusunda Çin'e yönelik 'sorumluluk propagandası' mantıksız ve kötü niyetlidir" şeklinde konuştu. Çin'in Ukrayna konusundaki duruşunun adil ve objektif olduğunu savunan Lin, NATO'nun güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlandığını öne sürdü.

ABD'de düzenlenen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki çabalarını "kesin olarak kolaylaştırıcı" olarak nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiği ifade edilmişti.