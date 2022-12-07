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Çin’de kısıtlamalar hakkında flaş karar

Çin’de Covid-19 salgın tedbirleri gevşetilmeye devam ederken, asemptomatik olan veya hafif semptomlar taşıyan Covid-19 hastalarının evde karantinaya girebilmelerine izin verildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
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Çin korona virüs kısıtlamalarını gevşetiyor

Çin’de kısıtlamalar hakkında flaş karar
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Çin, artan Covid-19 vakalarının ardından tedbirleri gevşetmeye başlıyor. Çin’de kabine işlevi gören devlet konseyine bağlı önleme ve kontrol mekanizmasından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Halkın güvenliği ve sağlığı azami şekilde korunmalı, salgının toplumsal ve ekonomik gelişmeye etkileri asgariye indirilmeli" ifadeleri kullanılırken, asemptomatik ve hafif vakalar için özel tedavi gerekmediği bildirildi. Hastaların 7 gün evde karantinaya girebileceklerinin belirtildiği açıklamada, yakın temaslıların da evde 5 gün karantinaya girmeleri gerektiği ve durumlarının kötüleşmesi halinde belirlenen hastanelere transfer edilebilecekleri bildirildi.

Öte yandan, yüksek riskli ve düşük riskli bölgelerin artık apartman düzeyinde belirlenmesine ve yerleşim bulunan binaların tamamen kapatılmasına yasak getirildi.

Çin’de hızlı antijen testi kullanımının yaygınlaşacağı, yalnızca yüksek riskli bölgelerde ve yüksek riskli meslek gruplarında PCR testi uygulanacağı kaydedildi.

Hastane, okul ve yaşlı bakımevi dışındaki kamusal mekanlara girişlerde veya seyahatlerde negatif test sonucu veya sağlık kodu ibraz etme mecburiyetinin kaldırıldığı ve başta yaşlı nüfusun aşılanması olmak üzere aşılama çalışmalarına hız verileceği bildirildi.

Urumçi’de 24 Kasım’da meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın, ülke genelindeki salgın politikalarını hedef alan protestoların fitilini ateşlemişti. Yerel yönetimler, protestolar sonrasında salgın tedbirlerini gevşetmeye başlamıştı. Başkent Pekin dahil olmak üzere birçok kent, toplu taşımada test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırmış; kamusal mekanlara girişlere dair de yeni düzenlemelere gidilmişti.

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