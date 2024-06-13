Çin lobi faaliyetlerine başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin lobi faaliyetlerine başladı

Uluslararası basında çıkan haberlere göre Çin, Rusya ile Ukrayna arasında ceryan savaşı durdurmanın alternatif bir yolu için lobicilik faaliyetleri yüütüyor.

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenecek Swissinfo Barış Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan Çin, dünya hükümetleri arasında alternatif bir "barış planı" için lobi yapıyor.

Çin özellikle gelişmekte olan ülkelerle yapılan görüşmelerde İsviçre Zirvesi'ne açıktan tavır almasa da çekimser davranmaya devam ediyor.

Pekin hükümeti görüştüğü liderlere zirvenin, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşı uzatacağını söylüyor. Uluslararası medyada çıkan haberlere göre Çin, gözellikle Afrika ülkelerinden olumlu sonuç aldı.

Kimi uzmanlar Pekin hükümetinin yürüttüğü lobi faaliyetlerini, İsviçre'deki zirveye yönelik "ince bir boykot" olarak nitelendirdi.

240531-wang-yi-wc-1033-76f40e.webp

Son Haberler
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da radikal değişiklik. Tüm bildiklerinizi unutun Spor
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da radikal değişiklik. Tüm bildiklerinizi unutun
Rahmi Koç çıkarma yaptı Spor
Rahmi Koç çıkarma yaptı
Rize İstanbul seferini yapan uçakta korku dolu anlar. Bir yolcu saniye saniye kaydetti Gündem
Rize İstanbul seferini yapan uçakta korku dolu anlar. Bir yolcu saniye saniye kaydetti
New York borsası Fed kararı sonrası günü karışık seyirle kapattı Ekonomi
New York borsası Fed kararı sonrası günü karışık seyirle kapattı
Paşinyan yine şaşırttı Dünya
Paşinyan yine şaşırttı
Kira fiyatlarında büyük artış olacak. Ünlü ekonomist tarih verdi Ekonomi
Kira fiyatlarında büyük artış olacak. Ünlü ekonomist tarih verdi
Kahraman bekçi! Sokak köpeğinin ağzından küçük çocuğu çekip kurtardı Gündem
Kahraman bekçi! Sokak köpeğinin ağzından küçük çocuğu çekip kurtardı