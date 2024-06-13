Çin lobi faaliyetlerine başladı

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenecek Swissinfo Barış Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan Çin, dünya hükümetleri arasında alternatif bir "barış planı" için lobi yapıyor.

Çin özellikle gelişmekte olan ülkelerle yapılan görüşmelerde İsviçre Zirvesi'ne açıktan tavır almasa da çekimser davranmaya devam ediyor.

Pekin hükümeti görüştüğü liderlere zirvenin, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşı uzatacağını söylüyor. Uluslararası medyada çıkan haberlere göre Çin, gözellikle Afrika ülkelerinden olumlu sonuç aldı.

Kimi uzmanlar Pekin hükümetinin yürüttüğü lobi faaliyetlerini, İsviçre'deki zirveye yönelik "ince bir boykot" olarak nitelendirdi.