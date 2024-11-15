Çin Merkez Bankası'ndan flaş karar

Çin Merkez Bankası piyasaya yuan pompaladı. PBoC 2020 yılından sonra ilk kez flaş bir karara imza attı. Piyasaya nakit enjeksiyon gerçekleştirdi.

Çin Merkez Bankası PBoC bugün tahvil ters repoları aracılığıyla 4 yılın ardından rekor büyüklükte günlük nakit enjeksiyonu hamlesi gerçekleştirdi.

PBoC hamleyi finansal sistemdeki likiditeye dengelemek amacıyla gerçekleştirdi. Banka işlemi 981 milyar yuan değerinde 7 günlük ters repo olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

Banka bu adımla, vadesi dolan orta vadeli kredi kolaylığı sağlamayı hedefledi. Bunun yanında banka vergi ödemeleri gibi faktörlerin oluşturduğu likidite talebini karşılamayı amaçladı.

Piyasalar Çin Merkez Bankası'nın bu hamlesini likidite desteğini artırarak finansal istikrarı sağlama çabası olarak değerlendirdi.