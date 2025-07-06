Çin nüfus düşüşünü durduracak yeni teşvikler açıkladı

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin, son yıllarda gözle görülür bir demografik gerileme yaşıyor. Bu düşüşü durdurmak ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla Pekin yönetimi, ulusal düzeyde finansal destek paketlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. 2025 yılının bu destekler için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Bloomberg ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli yetkililer her çocuk için üç yaşına kadar yıllık 3600 yuan, yaklaşık olarak 427 euro tutarında bir ödeme yapmayı planlıyor. Bu uygulamanın ulusal çapta hayata geçirilmesiyle birlikte, ülkenin genelindeki doğurganlık oranlarının artırılması hedefleniyor.

TEK ÇOCUK POLİTİKASININ SONU

Çin, yaklaşık on yıl önce, 2015'in Ocak ayında yürürlükten kalkan tek çocuk politikasını sona erdirmişti. Ancak bu politika değişikliğine rağmen ülke nüfusu son üç yıldır aralıksız olarak gerileme gösterdi. Öyle ki, 2023'ün Nisan ayında Hindistan, Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını elde etti.

Düşük doğum oranları, Çin ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Genç nüfusun azalması, işgücü piyasasında ve sosyal güvenlik sisteminde baskı yaratma potansiyeli taşıyor.

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DOĞUM ORANLARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Ülkedeki doğum istatistikleri, demografik sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2016 yılında 18,8 milyon bebek dünyaya gelirken, bu sayı 2024 yılında sadece 9,54 milyona geriledi. Bu düşüş, yüzde 50'nin üzerinde bir azalmaya işaret ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2023 yılında ülke nüfusu 2,08 milyon kişi azalarak 1 milyar 409 milyon 67 bin kişiye düşmüştü. Bu, 1961'deki Büyük Kıtlık'tan bu yana ilk kez yaşanan bir düşüştü.

Pekin yönetimi, bu veriler ışığında harekete geçerek daha önce bazı bölgelerde uygulanan yerel teşvikleri ulusal çapta yaygınlaştırmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu yeni finansal desteklerin doğum oranlarını ne denli etkileyeceğini merakla bekliyor.